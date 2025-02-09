Воздушная тревога в областях Украины 9 февраля

В большинстве областей Украины объявили тревогу — в чем причина
Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины прямо сейчас, в ночь на 4 февраля. Причиной этого является угроза применения баллистики и дронов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Украине в ночь на 9 февраля
Отметим, что начиная с 01:39 тревога начала распространяться по Украине еще больше.
"Угроза баллистики", — сообщил канал "monitor 1654 | Харьков" примерно в этот момент.
Обновлено в 01:45
В Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских БпЛА. Дроны зафиксированы во многих областях Украины, в частности:
- БпЛА на границе Ровенской и Житомирской областей, курс западный;
- БпЛА в северной/южной частях Житомирщины, курс западный; БпЛА в северной/южной частях Житомирщины, курс западный;
- БпЛА в северной/южной и восточной частях Киевщины, курс западный;
- БпЛА в южной и северо-восточной части Черниговщины, курс западный/юго-западный;
- БпЛА в северной и южной частях Сумщины, курс западный;
- БпЛА в южной части Харьковщины, курс западный;
- БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный;
- БпЛА в восточной части Днепропетровщины, постоянно меняют курс;
- БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
Однако отметим, что в ВС до сих пор не информировали об угрозе применения баллистики.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью звуки взрывов уже раздавались в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские ударные БпЛА а регионе.
Также мы сообщали, что вечером, 8 февраля, мощные звуки взрывов раздались в Киеве.
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