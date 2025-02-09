Воздушная тревога в областях Украины 9 февраля

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины прямо сейчас, в ночь на 4 февраля. Причиной этого является угроза применения баллистики и дронов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Отметим, что начиная с 01:39 тревога начала распространяться по Украине еще больше.

"Угроза баллистики", — сообщил канал "monitor 1654 | Харьков" примерно в этот момент.

Обновлено в 01:45

В Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских БпЛА. Дроны зафиксированы во многих областях Украины, в частности:

БпЛА на границе Ровенской и Житомирской областей, курс западный;

БпЛА в северной/южной частях Житомирщины, курс западный; БпЛА в северной/южной частях Житомирщины, курс западный;

БпЛА в северной/южной и восточной частях Киевщины, курс западный;

БпЛА в южной и северо-восточной части Черниговщины, курс западный/юго-западный;

БпЛА в северной и южной частях Сумщины, курс западный;

БпЛА в южной части Харьковщины, курс западный;

БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный;

БпЛА в восточной части Днепропетровщины, постоянно меняют курс;

БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

Однако отметим, что в ВС до сих пор не информировали об угрозе применения баллистики.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью звуки взрывов уже раздавались в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские ударные БпЛА а регионе.

Также мы сообщали, что вечером, 8 февраля, мощные звуки взрывов раздались в Киеве.