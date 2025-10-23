У Білому домі пояснили, чого Трамп хоче від Путіна

Дональд Трамп. Фото: AP

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче від російського диктатора Володимира Путіна не просто розмов. Насамперед йдеться про дії.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Трамп хоче від Путіна дій

Левітт зауважила, що Трамп надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. За її словами, лідер США хоче, аби війна в Україні закінчилася.

"Він говорить про це вже девʼять місяців, перебуваючи на посаді", — сказала вона.

Крім того, Левітт повідомила, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива, але переговори мають дати відчутний позитивний результат.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним обговорював ядерну тему.

Крім того, нещодавно лідер США повідомив, що скасував зустріч із російським диктатором, яка повинна була відбутися в Угорщині.