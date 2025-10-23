У Білому домі пояснили, чого Трамп хоче від Путіна

У Білому домі заявили, що Трамп хоче від Путіна дій
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче від російського диктатора Володимира Путіна не просто розмов. Насамперед йдеться про дії.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.
Трамп хоче від Путіна дій
Левітт зауважила, що Трамп надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. За її словами, лідер США хоче, аби війна в Україні закінчилася.
"Він говорить про це вже девʼять місяців, перебуваючи на посаді", — сказала вона.
Крім того, Левітт повідомила, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива, але переговори мають дати відчутний позитивний результат.
Нагадаємо, Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним обговорював ядерну тему.
Крім того, нещодавно лідер США повідомив, що скасував зустріч із російським диктатором, яка повинна була відбутися в Угорщині.
