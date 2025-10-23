Видео
В Белом доме заявили, что Трамп хочет от Путина действий

В Белом доме заявили, что Трамп хочет от Путина действий

Дата публикации 23 октября 2025 21:07
обновлено: 22:07
В Белом доме объяснили, чего Трамп хочет от Путина
Дональд Трамп. Фото: AP

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет от российского диктатора Владимира Путина не просто разговоров. Прежде всего речь идет о действиях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября.

Трамп хочет от Путина действий

Левитт отметила, что Трамп чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. По ее словам, лидер США хочет, чтобы война в Украине закончилась.

"Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту", — сказала она.

Кроме того, Левитт сообщила, что встреча Трампа и Путина все еще возможна, но переговоры должны дать ощутимый положительный результат.

Напомним, Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным обсуждал ядерную тему.

Кроме того, недавно лидер США сообщил, что отменил встречу с российским диктатором, которая должна была состояться в Венгрии.

США война владимир путин Дональд Трамп Белый дом Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
