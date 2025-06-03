Прогрес у переговорах між РФ та Україною - Керолайн Левітт

Керолайн Левітт. Фото: instagram.com/karolineleavitt

У Вашингтоні заявили про суттєвий прогрес на шляху до мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Цього начебто вдалося досягти завдяки зусиллям адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на пресконференції у вівторок, 3 червня.

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"Я просто хотіла б нагадати, якого прогресу ми досягли лише за чотири місяці. Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори", — наголосила Левітт.

Вона додала, що саме завдяки наполегливості та рішучості президента США стало можливим покласти край цій війні ці країни та сісти за стіл переговорів.

Раніше під час переговорів у Стамбулі 2 червня українська сторона акцентувала увагу на ключових питаннях — необхідності припинення бойових дій, реалізації гуманітарних ініціатив і підготовці до можливої особистої зустрічі між очільниками України та Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп разом із державним секретарем Марко Рубіо мають намір оголосити своє рішення щодо Росії, якщо впродовж двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні ситуації в Україні.