Прогресс в переговорах между РФ и Украиной - Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт. Фото: instagram.com/karolineleavitt

В Вашингтоне заявили о существенном прогрессе на пути к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Этого якобы удалось достичь благодаря усилиям администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции во вторник, 3 июня.

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"Я просто хотела бы напомнить, какого прогресса мы достигли всего за четыре месяца. В прошлом году в это время было немыслимо, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры", — отметила Левитт.

Она добавила, что именно благодаря настойчивости и решимости президента США стало возможным положить конец этой войне эти страны и сесть за стол переговоров.

Ранее во время переговоров в Стамбуле 2 июня украинская сторона акцентировала внимание на ключевых вопросах — необходимости прекращения боевых действий, реализации гуманитарных инициатив и подготовке к возможной личной встрече между руководителями Украины и России.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с государственным секретарем Марко Рубио намерены объявить свое решение по России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании ситуации в Украине.