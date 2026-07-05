У Білому домі анонсували можливу зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО

Термінова новина

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині.

Про це інформує кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на представника Білого дому, передає Новини.LIVE.

Потенційна зустріч може відбутися в межах заходів саміту НАТО.

Наразі офіційного підтвердження зустрічі сторін немає. Новина доповнюється...