У Бердичеві суд призначив два роки пробаційного нагляду підлітку

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

У Житомирській області підліток незаконно придбав і зберігав з метою збуту небезпечні психотропні речовини. Суд призначив йому два роки пробаційного нагляду.

Про обставини справи розповідає сайт Бердичевського міськрайонного суду Житомирської області.

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Обставини справи

Суду стало відомо, неповнолітній одинадцятикласник однієї з гімназій Бердичівської ОТГ вчинив злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин. У "Телеграмі" підсудний домовився з іншою особою про збут психотропів, виконуючи роль кур′єра.

Він придбав 10 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які зберігав при собі, щоб зробити так звані закладки.

Що вирішив суд

Призначеним судом покаранням обвинувачений зобов′язаний періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Він має повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання.

Окрім того, хлопець має не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Він також зобов'язаний виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою "Зміна прокримінального мислення".

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