Не може служити в ЗСУ — судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК

Чоловік на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки. Він зазначив, що йому не дозволяє релігія.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік перебував у запасі ЗСУ та отримав повістку для відправлення до військової частини, однак не з'явився за викликом.

Під час суду він розповів, що не може брати до рук та застосовувати зброю з релігійних переконань.

Рішення суду

Чоловіку загрожувало позбавлення волі протягом трьох років. У суді він щиро розкаявся, тому йому призначили випробувальний термін один рік.

Прокуратура подала апеляцію, пояснивши, що таке рішення може негативно вплинути на інших військовозобов’язаних.

Під час апеляційного засідання обвинувачений знову заявив про релігійні переконання, які не дозволяють йому вбивати людей, проливати кров, тримати в руках зброю і навіть одягати військову форму та носити снаряди. Він зазначив, що хоч сам не належить до жодної релігійної організації, але за останні кілька років сформував такі погляди.

Тому суд не побачив у чоловікові глибокого вірянина й призначив три роки ув'язнення.

Нагадаємо, на Волині чоловік повідомляв про роботу працівників ТЦК в групі у Viber.

А у Закарпатській області чоловік після отримання повістки ухилився від військового призову. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.