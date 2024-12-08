Не может служить в ВСУ — судили мужчину, который не явился в ТЦК

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. Он отметил, что ему не разрешает религия.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина находился в запасе ВСУ и получил повестку для отправки в воинскую часть, однако не явился по вызову.

Во время суда он рассказал, что не может брать в руки и применять оружие по религиозным убеждениям.

Решение суда

Мужчине грозило лишение свободы в течение трех лет. В суде он искренне раскаялся, поэтому ему был назначен испытательный срок один год.

Прокуратура подала апелляцию, объяснив, что такое решение может отрицательно повлиять на других военнообязанных.

Во время апелляционного заседания обвиняемый вновь заявил о религиозных убеждениях, не позволяющих ему убивать людей, проливать кровь, держать в руках оружие и даже одевать военную форму и носить снаряды. Он отметил, что хотя сам не принадлежит ни к одной религиозной организации, но за последние несколько лет сформировал такие взгляды.

Поэтому суд не увидел в мужчине глубоко верующего и назначил три года заключения.

Напомним, на Волыни мужчина сообщал о работе работников ТЦК в группе Viber.

А в Закарпатской области мужчина после получения повестки уклонился от военного призыва. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.