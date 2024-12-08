В Бердичеве суд назначил два года пробационного надзора подростку

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

В Житомирской области подросток незаконно приобрел и сохранял в целях сбыта опасные психотропные вещества. Суд назначил ему два года пробационного надзора.

Об обстоятельствах дела рассказывает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что несовершеннолетний одиннадцатиклассник одной из гимназий Бердичевской ОТГ совершил преступление в сфере незаконного оборота психотропных веществ. В "Телеграмме" подсудимый договорился с другим лицом о сбыте психотропов, выполняя роль курьера.

Он приобрел 10 свертков с особо опасным психотропным веществом PVP, которые хранил при себе, чтобы сделать так называемые закладки.

Что решил суд

Назначенным судом наказанием обвиняемый обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Он должен уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы.

Кроме того, парень должен не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации. Он также обязан выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой "Изменение прокриминального мышления".

Напомним, в Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом, его судили.

Также в Украине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки, объяснив это религиозными убеждениями.