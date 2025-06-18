У Бердянську застрелили воєнного злочинця Михайла Грицая

Чоловік стріляє. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 18 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

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За даними української розвідки, 18 червня 2025 року, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.

Як відомо, Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна".

Михайло Грицай. Фото: misto.zp.ua

Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Зброя, з якої стріляли в колаборанта. Фото: ГУР МОУ

Як зазначають у ГУР, де-факто Грицай дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах росіян.

Він причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

За інформацією ГУР, Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на критично важливу інфраструктуру Росії.

Крім того, підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) успішно виконав бойове завдання — вдалося знищити десятки окупантів.