В Бердянске застрелили военного преступника Михаила Грицая

Мужчина стреляет. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 18 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Михаила Грицая. Он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

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По данным украинской разведки, 18 июня 2025 года, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Грицая Михаила Павловича.

Как известно, Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина".

После порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Как отмечают в ГУР, де-факто Грицай дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах россиян.

Он причастен к военным преступлениям — терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

По информации ГУР, Грицаю заочно сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Напомним, что недавно киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили масштабную кибератаку на критически важную инфраструктуру России.

Кроме того, подразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) успешно выполнило боевую задачу — удалось уничтожить десятки оккупантов.