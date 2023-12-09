У Байдена саркастично відреагували на новину, що Путін іде в президенти

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена прокоментували новину про те, що Путін балотуватиметься у президенти Російської Федерації. Там саркастично відзначили, що це будуть інтригуючі перегони.

Про це повідомили на сторінці Білого дому.

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Реакція Кірбі на балотування Путіна. Фото: скриншот

"Це будуть інтригуючі скачки, чи не так? Це все, що я можу сказати", — заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив балотуватися на п'ятий президентський термін у Росії. У кріслі президента диктатор сидить з 1999 року.

Раніше ми повідомляли, що якщо російський президент Володимир Путін досягне успіху у війні проти України, то це дасть сигнал іншим диктатором. Вони вважатимуть, що можна безкарно нападати на сусідні країни.

Нагадаємо, що члени ЦВК РФ ухвалили дати проведення виборів президента, вони пройдуть протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.