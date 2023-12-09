У Байдена саркастически отреагировали на новость, что Путин идет в президенты
В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена прокомментировали новость о том, что Путин будет баллотироваться в президенты Российской Федерации. Там саркастически отметили, что это будет интригующая гонка.
Об этом сообщили на странице Белого дома.
В Белом доме прокомментировали баллотирование Путина
"Это будут интригующие скачки, не правда ли? Это все, что я могу сказать", — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин решил баллотироваться на пятый президентский срок в России. В кресле президента диктатор с 1999 года.
Ранее мы сообщали, что если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.
Напомним, что члены ЦИК РФ приняли даты проведения выборов президента, они пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
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