Путін розіграв шоу з оголошенням про свою участь у виборах

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Чинний президент Росії Володимир Путін заявив, що вп'яте висуне свою кандидатуру на пост голови держави. Президентські вибори у РФ відбудуться протягом 15-17 березня 2024 року.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Путін нагородив медалями "героїв Росії" в Георгіївській залі Кремля, після чого заявив, що висувається на п'ятий президентський термін нібито на прохання донецького сепаратиста Артема Жоги — командира донецького батальйону "Спарта".

"Зі мною були матері хлопців, які загинули, герої праці, глава одного з підприємств, шахтар із Забайкальського краю. Усі ми зійшлися в думці, що потрібно попросити Володимира Володимировича балотуватися", — зазначив Жога.

Відео з виступом Путіна про висунення на президентський пост поки що не опублікували.

Нагадаємо, що члени ЦВК РФ ухвалили дати проведення виборів президента, вони пройдуть протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

Нагадаємо, що все більше росіян хочуть запитати в російського диктатора Володимира Путіна, коли закінчиться війна. Окрім того, жителів РФ цікавить закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги.

Також ми писали, що кандидат політичних наук Олексій Буряченко розповів, як можуть вплинути вибори за кордоном на ситуацію в Україні.