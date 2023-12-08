Путин разыграл шоу с объявлением о своем участии в выборах

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что в пятый раз выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства. Президентские выборы в РФ пройдут в течение 15-17 марта 2024 года.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, Путин наградил медалями "героев России" в Георгиевском зале Кремля, после чего заявил, что выдвигается на пятый президентский срок якобы по просьбе донецкого сепаратиста Артема Жоги — командира донецкого батальона "Спарта".

"Со мной были матери парней, погибших, герои труда, глава одного из предприятий, шахтер из Забайкальского края. Все мы сошлись во мнении, что нужно попросить Владимира Владимировича баллотироваться", — отметил Жога.

Видео с выступлением Путина о выдвижении на президентский пост пока не опубликовано.

Напомним, что члены ЦИК РФ приняли даты проведения выборов президента, они пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Напомним, что все больше россиян хотят спросить у российского диктатора Владимира Путина, когда закончится война. Кроме того, жителей РФ интересует окончание мобилизации и возможность мира или победы.

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