Повітряна тривога в більшості областей України 22 листопада

У багатьох областях України оголосили тривогу — що відомо
Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України прямо зараз, в ніч проти 22 листопада. Існує загроза застосування дронів та балістики.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров та канал Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 22 листопада
Сигнал тривоги різко почав ширитися Україною у проміжку з 22:54 до 22:58. Її причиною стали дрони, які фіксували за останні декілька годин у Харківській, Чернігівській, Сумській та курсом з останнього регіону до Полтавщини. Крім того, о 22:57 стало відомо про загрозу балістики.
"Увага! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", — написав Федоров.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:08 сигнал повітряної тривоги лунає у половині країни.
Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України. Її причиною стали зліт МіГ-31К та пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Зокрема, росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок цього постраждали люди та було зафіксовано руйнування інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!