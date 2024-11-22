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У багатьох областях України оголосили тривогу — що відомо

22 листопада 2024 03:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога в більшості областей України 22 листопада
Російський дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України прямо зараз, в ніч проти 22 листопада. Існує загроза застосування дронів та балістики.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнал тривоги різко почав ширитися Україною у проміжку з 22:54 до 22:58. Її причиною стали дрони, які фіксували за останні декілька годин у Харківській, Чернігівській, Сумській та курсом з останнього регіону до Полтавщини. Крім того, о 22:57 стало відомо про загрозу балістики.

"Увага! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", — написав Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:08 сигнал повітряної тривоги лунає у половині країни.

У багатьох областях України оголосили тривогу — що відомо - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України. Її причиною стали зліт МіГ-31К та пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Зокрема, росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок цього постраждали люди та було зафіксовано руйнування інфраструктури.

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