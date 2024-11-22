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Во многих областях Украины объявили тревогу — что известно

22 ноября 2024 03:08
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в большинстве областей Украины 22 ноября
Российский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины прямо сейчас, в ночь на 22 ноября. Существует угроза применения дронов и баллистики. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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Сигнал тревоги резко начал распространяться по Украине в промежутке с 22:54 до 22:58. Ее причиной стали дроны, которые фиксировали за последние несколько часов в Харьковской, Черниговской, Сумской и курсом из последнего региона в Полтавскую область. Кроме того, в 22:57 стало известно об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", — написал Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03.08 сигнал воздушной тревоги звучит в половине страны.

Во многих областях Украины объявили тревогу — что известно - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 21 ноября сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины. Ее причиной стали взлет МиГ-31К и пуск ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В частности, россияне нанесли удар по Днепру . В результате пострадали люди и было зафиксировано разрушение инфраструктуры.

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