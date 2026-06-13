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Головна Новини дня У Алчевську, Мелітополі та Криму пролунали вибухи вночі

У Алчевську, Мелітополі та Криму пролунали вибухи вночі

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 11:04
У Алчевську, Мелітополі та Криму пролунали вибухи вночі
Ілюстративне фото, вибухи на ТОТ. Фото: Telegram

 У ніч проти 13 червня на тимчасово окупованих територіях України пролунала серія вибухів. Це сталося в різних населених пунктах одночасно.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на соціальні мережі.

Вибухи зафіксували в Алчевську, Мелітополі та окупованому Криму

За наявною інформацією, безпілотники атакували Алчевськ на Луганщині та Мелітополь у Запорізькій області. У цих містах місцеві жителі чули потужні вибухи.

Також повідомлення про вибухи надходили з тимчасово окупованого Криму.

Крім того, цієї ж ночі дрони атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ. За даними російської влади, внаслідок удару на території морського терміналу виникло загоряння.

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Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 12 червня тимчасово окупований Сімферополь та низка інших районів Криму зазнали масованої атаки дронів. Поблизу місцевої ГРЕС загорівся невідомий об’єкт, а в районі Новофедорівки місцеві жителі чули вибухи та стрілянину.

Новини.LIVE інформували, що удари по мостах і шляхопроводах на півдні України дедалі більше ускладнюють логістику російських військ. Особливу увагу привертають маршрути, що з’єднують тимчасово окупований Крим із захопленими територіями Херсонської області. 

окупація війна в Україні вибухи в Криму
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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