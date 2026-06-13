В Алчевске, Мелитополе и Крыму ночью раздались взрывы

Взрывы на ВОТ. Фото: Telegram

В ночь на 13 июня на временно оккупированных территориях Украины прогремела серия взрывов. Это произошло одновременно в разных населенных пунктах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети.

Взрывы зафиксировали в Алчевске, Мелитополе и оккупированном Крыму

По имеющейся информации, беспилотники атаковали Алчевск в Луганской области и Мелитополь в Запорожской области. В этих городах местные жители слышали мощные взрывы.

Также сообщения о взрывах поступали из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в эту же ночь дроны атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ. По данным российских властей, в результате удара на территории морского терминала возник пожар.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 июня временно оккупированный Симферополь и ряд других районов Крыма подверглись массированной атаке дронов. Вблизи местной ГРЭС загорелся неизвестный объект, а в районе Новофедоровки местные жители слышали взрывы и стрельбу.

Новини.LIVE сообщали, что удары по мостам и путепроводам на юге Украины все больше затрудняют логистику российских войск. Особое внимание привлекают маршруты, соединяющие временно оккупированный Крым с захваченными территориями Херсонской области.