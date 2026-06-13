Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Алчевске, Мелитополе и Крыму ночью раздались взрывы

В Алчевске, Мелитополе и Крыму ночью раздались взрывы

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 11:04
В Алчевске, Мелитополе и Крыму ночью раздались взрывы
Взрывы на ВОТ. Фото: Telegram

В ночь на 13 июня на временно оккупированных территориях Украины прогремела серия взрывов. Это произошло одновременно в разных населенных пунктах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети.

Взрывы зафиксировали в Алчевске, Мелитополе и оккупированном Крыму

По имеющейся информации, беспилотники атаковали Алчевск в Луганской области и Мелитополь в Запорожской области. В этих городах местные жители слышали мощные взрывы.

Также сообщения о взрывах поступали из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в эту же ночь дроны атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ. По данным российских властей, в результате удара на территории морского терминала возник пожар.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 июня временно оккупированный Симферополь и ряд других районов Крыма подверглись массированной атаке дронов. Вблизи местной ГРЭС загорелся неизвестный объект, а в районе Новофедоровки местные жители слышали взрывы и стрельбу.

Новини.LIVE сообщали, что удары по мостам и путепроводам на юге Украины все больше затрудняют логистику российских войск. Особое внимание привлекают маршруты, соединяющие временно оккупированный Крым с захваченными территориями Херсонской области.

оккупация война в Украине взрывы в Крыму
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации