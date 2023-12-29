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У 16 регіонах України викрили шахрайські кол-центри з мільярдними доходами

29 грудня 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У 16 регіонах України викрили шахрайські кол-центри з мільярдними доходами
Шахрайський кол-центр. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні викрили велику схему шахрайських кол-центрів. Річний дохід аферистів становив три мільярди гривень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Шахрайська схема кол-центрів

Повідомляється, що шахрайські операції проводились у 16 регіонах України, а також у Сполучених Штатах та деяких європейських країнах. У кожному із цих центрів було від 50 до 200 операторів. При цьому понад 2500 осіб були зайняті в офісах, а найм на роботу здійснювався через повідомлення в месенджерах, після чого проводилися співбесіди для відбору найбільш підходящих кандидатів.

"Оператори, які видавали себе за співробітників банків, інвестиційних та телекомунікаційних фірм, а також державних установ, обманним шляхом отримували доступ до особистих даних та рахунків громадян", — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора вказали, що шахраї вели тривалі телефонні переговори, щоб здобути довіру, перш ніж переходити до дії, завжди змінюючи номери телефонів. Після отримання необхідної інформації вони переказували гроші на контрольовані ними банківські картки. У разі інвестицій вони пропонували вкладати гроші в "прибуткові" проєкти, сплачуючи початкові відсотки, а потім припиняли зв'язок.

Шахрайський кол-центр
Шахрайський кол-центр. Фото: Офіс Генпрокурора
Шахрайський кол-центр
Шахрайський кол-центр. Фото: Офіс Генпрокурора

Обшуки в шахрайських кол-центрах

Під час обшуку було вилучено 4000 одиниць комп'ютерної та іншої техніки, понад 650 мобільних телефонів та 200 комплектів IP-телефонії, 1500 SIM-карток різних операторів, робочі записи, інструкції, а також понад 700 тисяч гривень у національній та іноземній валюті.

Шахрайський кол-центр
Шахрайський кол-центр. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що в Україні, як і в інших країнах світу люди активно готуються до новорічних свят, і в цей період високий ризик стати жертвою шахраїв . Головне правило: якщо вам дзвонять і просять повідомити дані вашої банківської картки, найбезпечніше відразу говорити "ШахрайГудбай".

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