В 16 регионах Украины разоблачили мошеннические колл-центры с миллиардными доходами

Мошеннический колл-центр. Фото: Офис Генпрокурора

В Украине разоблачили крупную схему мошеннических колл-центров. Годовой доход аферистов составил три миллиарда гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Мошенническая схема колл-центров

Сообщается, что мошеннические операции проводились в 16 регионах Украины, а также в Соединенных Штатах и некоторых европейских странах. В каждом из этих центров было от 50 до 200 операторов. При этом, более 2500 человек были заняты в офисах, а найм на работу осуществлялся через сообщения в мессенджерах, после чего проводились собеседования для отбора наиболее подходящих кандидатов.

"Операторы, выдававшие себя за сотрудников банков, инвестиционных и телекоммуникационных фирм, а также государственных учреждений, обманным путем получали доступ к личным данным и счетам граждан", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора указали, что мошенники вели длительные телефонные переговоры, чтобы завоевать доверие, прежде чем переходить к действию, всегда меняя номера телефонов. После получения необходимой информации они переводили деньги на контролируемые ими банковские карты. В случае инвестиций они предлагали вкладывать деньги в "прибыльные" проекты, выплачивая первоначальные проценты, а затем прекращали связь.

Мошеннический колл-центр. Фото: Офис Генпрокурора

Мошеннический колл-центр. Фото: Офис Генпрокурора

Обыски в мошеннических колл-центрах

При обыске было изъято 4000 единиц компьютерной и другой техники, более 650 мобильных телефонов и 200 комплектов IP-телефонии, 1500 SIM-карт различных операторов, рабочие записи, инструкции, а также свыше 700 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

Мошеннический колл-центр. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что в Украине, как и в других странах мира, люди активно готовятся к новогодним праздникам, и в этот период высок риск стать жертвой мошенников. Главное правило: если вам звонят и просят сообщить данные вашей банковской карты, безопаснее всего сразу говорить "ШахрайГудбай".