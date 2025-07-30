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Туск припустив, що війна в Україні незабаром завершиться

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 18:13
Туск бачить "багато ознак" завершення війни в Україні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що російська повномасштабна війна в Україні може незабаром зупинитися. За його словами, існує "багато ознак" для цього.

Про це пише Onet у середу, 30 липня.

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"Є велика ймовірність і багато ознак, що вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом", — сказав Туск.

Він наголосив, що навіть у разі припинення бойових дій в Україні Польща не змінить позицію щодо власної оборони. Оскільки країна має бути готовою захистити себе від потенційних загроз.

"Польща повинна бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втратити ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію", — підкреслив прем'єр-міністр.

Раніше Туск заявив, що в Польщі вже затримали 32 особи, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Також нещодавно Польща підіймала авіацію під час російського обстрілу України.

Польща війна в Україні Росія Дональд Туск припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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