Туск видит "много признаков" завершения войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что российская полномасштабная война в Украине может вскоре остановиться. По его словам, существует "много признаков" для этого.

Об этом пишет Onet в среду, 30 июля.

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Прекращение войны в Украине

"Есть большая вероятность и много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий в Украине Польша не изменит позицию относительно собственной обороны. Поскольку страна должна быть готова защитить себя от потенциальных угроз.

"Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Туск заявил, что в Польше уже задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Также недавно Польша поднимала авиацию во время российского обстрела Украины.