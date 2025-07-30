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Туск предположил, что война в Украине вскоре завершится

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 18:13
Туск видит "много признаков" завершения войны в Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что российская полномасштабная война в Украине может вскоре остановиться. По его словам, существует "много признаков" для этого.

Об этом пишет Onet в среду, 30 июля.

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"Есть большая вероятность и много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий в Украине Польша не изменит позицию относительно собственной обороны. Поскольку страна должна быть готова защитить себя от потенциальных угроз.

"Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Туск заявил, что в Польше уже задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Также недавно Польша поднимала авиацию во время российского обстрела Украины.

Польша война в Украине Россия Дональд Туск прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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