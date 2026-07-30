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Головна Новини дня Туск допустив, що війна може скінчитися в наступні 100 днів

Туск допустив, що війна може скінчитися в наступні 100 днів

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 16:01
Дональд Туск вважає, що війна може скінчитися в наступні 100 днів
Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: ОП

Наступні сто днів можуть визначити результат війни в Україні. Саме тому союзникам варто посилити підтримку Києва. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Шанси на завершення війни

Прем’єр Польщі Дональд Туск зробив таку заяву за підсумками вчорашньої зустрічі з президентом України.

"Після моєї розмови з Володимиром Зеленським справа є досить очевидною. Наразі я б сказав, що шанси — п’ятдесят на п’ятдесят. Багато чого залежить від рішень, які ухвалить президент США", — заявив він.

Також, за словами польського прем'єра, важливу роль у завершенні війну відіграють також інші особи — наприклад, Ілон Маск, що є власником Starlink та інших системи.

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Беззаперечна підтримка України

Туск також заявив, що інцидент із падінням російською ракети у Польщі ще більш зміцнив його підтримку України.

"Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", — заявив Дональд Туск.

Як писали Новини.LIVE раніше, 29 липня Володимир Зеленський прибув до Польщі та провів успішні переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це був перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між країнами через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії. Він наголосив, що Київ прагне розвивати з Варшавою добросусідські та рівноправні відносини.

перемир'я війна в Україні Дональд Туск
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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