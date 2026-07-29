Зеленський зустрівся з Туском у Любліні — про що говорили лідери України та Польщі

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: канцелярія Прем'єр-міністра Польщі

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, яка відбулася 29 липня у Любліні. За словами глави держави, сторони обговорили широкий спектр двосторонніх питань, зокрема історичний діалог між Україною та Польщею.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які питання обговорили Зеленський і Туск

Президент поінформував польського прем'єра про результати своєї нещодавньої дипломатичної поїздки до Сполучених Штатів та переговорів із американським керівництвом.

"Президент проінформував мене про хід переговорів у Вашингтоні. Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україні, співпраці у сфері протиракетної оборони та підтримки України в її боротьбі з російським агресором", - написав прем'єр Польщі.

Prezydent @ZelenskyyUa poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Читайте також: July 29, 2026

Окрему увагу під час зустрічі приділили оборонній співпраці та зміцненню захисту українських міст від російських атак. Зеленський наголосив, що одним із головних пріоритетів залишається посилення протибалістичної оборони.

"Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", — заявив президент.

Крім того, Зеленський і Туск обговорили безпекові виклики, з якими стикаються українські громадяни, що через війну перебувають у Польщі. Президент наголосив на важливості того, щоб українські біженці почувалися в безпеці, та подякував польській стороні за підтримку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 липня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі. Це перша поїздка українського лідера до країни після резонансу, який виник через присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування на честь героїв УПА.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва США із закликом терміново посилити українську протиповітряну оборону перед зимою. Глава держави заявив про потребу у 300 ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, наголосивши, що це необхідно для захисту населення та запобігання масштабній гуманітарній кризі.