Зеленский встретился с Туском в Люблине — о чем говорили лидеры Украины и Польши

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: канцелярия премьер-министра Польши

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которая 29 июля состоялась в Люблине. По словам главы государства, стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, в частности исторический диалог между Украиной и Польшей.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие вопросы обсудили Зеленский и Туск

Президент проинформировал польского премьера о результатах своей недавней дипломатической поездки в Соединенные Штаты и переговоров с американским руководством.

"Президент проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне. Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украине, сотрудничества в сфере противоракетной обороны и поддержки Украины в борьбе с российским агрессором", - написал премьер Польши.

Prezydent @ZelenskyyUa poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Читайте также: July 29, 2026

Особое внимание во время встречи уделили сотрудничеству в сфере обороны и укреплению защиты украинских городов от российских атак. Зеленский подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается усиление противоракетной обороны.

"Противоракетная оборона — это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество укрепляет и наш регион, и всю Европу", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский и Туск обсудили вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются украинские граждане, находящиеся в Польше из-за войны. Президент подчеркнул важность того, чтобы украинские беженцы чувствовали себя в безопасности, и поблагодарил польскую сторону за поддержку.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Это первая поездка украинского лидера в страну после резонанса, возникшего из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений почетного наименования в честь героев УПА.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству США с призывом срочно усилить украинскую противовоздушную оборону перед зимой. Глава государства заявил о необходимости в 300 ракетах-перехватчиках для систем Patriot, подчеркнув, что это необходимо для защиты населения и предотвращения масштабного гуманитарного кризиса.