Росія завербувала 122 туркменів для війни проти України у 2025 році

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Щонайменше 122 громадянина Туркменістану були завербовані Росією для участі у війні проти України лише за перші шість місяців 2025 року. Попри спроби влади Туркменістану протидіяти російській вербувальній кампанії, Москва й надалі залучає туркменських громадян до своїх штурмових підрозділів.

Про це йдеться у публікації проєкту для добровільної здачі російських військових в полон "Хочу жить".

Хоча кількість виявлених найманців із Туркменістану залишається найнижчою серед країн Центральної Азії, з 2023 року темпи їхнього набору постійно зростають.

Основними принадами для вербованих залишаються російське громадянство та обіцянки грошових виплат. Кремль пропонує паспорти тим, хто погоджується підписати контракт та вирушити на фронт.

Перелік громадян Туркменістану, які підписали контракт. Фото: скриншот

Проте, як підкреслюють автори списку, більшість найманців не мають шансів скористатися ні грошима, ні так званими "привілеями" російського паспорта. Усі вони відправляються у штурмові підрозділи й першими потрапляють під удари в так званих "м’ясних штурмах".

Туркмени, які підписали контракт. Фото: скриншот

Зазначається, що командування російських військ байдуже до великих втрат серед особового складу, а іноземних найманців із Центральної Азії розглядає як витратний матеріал. Їм не відводять ролей у тилових частинах, штабах чи навіть на блокпостах.

Україна закликає уряди всіх країн, чиї громадяни потрапляють у поле зору російських вербувальників, а також міжнародну спільноту – зробити максимум для зупинки цієї практики. МЗС України також звертається до іноземців із проханням будь-якими способами уникати потрапляння у лави російської армії, а тим, кого вже відправили на фронт, радить звертатися до проєкту "Хочу жити".

Нагадаємо, торік, у 2024 році, повідомлялося, що Росія вербує до своєї армії найманців щонайменше із 21 країни.

У квітні розвідка Великої Британії пояснила, як відбувається вербування громадян різних країн до лав російської армії.

Тим часом на деяких ділянках фронту російські військові почали бунтувати та навіть палити власну військову техніку.