На Херсонщині російські військові палять власну техніку

Горить танк. Фото ілюстративне: кадр з відео

На Херсонському напрямку російські військові почали знищувати власну техніку, аби уникнути виконання бойових завдань. Навмисне спалювання транспорту використовується, як спосіб саботажу виходів на позиції та створення умов для подальшого просування українських сил.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ", які діють у складі 24-го мотострілецького полку.

Російські військові саботують командування

Ситуація всередині підрозділу, за словами джерел, стала критичною. Кількість військових, які намагаються уникнути бойових дій або відмовляються виконувати накази, стрімко зростає.

Причиною цього стали накази командування, що призвели до значних втрат серед особового складу, а також відсутність необхідних засобів для протидії українським безпілотникам.

Горить військова техніка. Фото: кадр з відео

За інформацією руху, командування полку виявилося неспроможним налагодити управління ситуацією, що лише поглиблює кризу в підрозділі. В "АТЕШ" закликали військовослужбовців не виконувати накази, які вони вважають злочинними.

Нагадаємо, нещодавно агенти "АТЕШ" успішно пошкодили об'єкт логістики російських військ на Луганщині.

А партизани в Криму розкрили плани російських військ щодо атак по Одещині.