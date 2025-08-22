Горит танк. Фото иллюстративное: кадр из видео

На Херсонском направлении российские военные начали уничтожать собственную технику, чтобы избежать выполнения боевых задач. Умышленное сжигание транспорта используется, как способ саботажа выходов на позиции и создание условий для дальнейшего продвижения украинских сил.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ", которые действуют в составе 24-го мотострелкового полка.

Реклама

Читайте также:

Российские военные саботируют командование

Ситуация внутри подразделения, по словам источников, стала критической. Количество военных, которые пытаются избежать боевых действий или отказываются выполнять приказы, стремительно растет.

Причиной этого стали приказы командования, которые привели к значительным потерям среди личного состава, а также отсутствие необходимых средств для противодействия украинским беспилотникам.

Горит военная техника. Фото: кадр из видео

По информации движения, командование полка оказалось неспособным наладить управление ситуацией, что лишь усугубляет кризис в подразделении. В "АТЕШ" призвали военнослужащих не выполнять приказы, которые они считают преступными.

Напомним, недавно агенты "АТЕШ" успешно повредили объект логистики российских войск на Луганщине.

А партизаны в Крыму раскрыли планы российских войск по атакам по Одесской области.