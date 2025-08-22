Россия завербовала 122 туркменов для войны против Украины в 2025 году

Российские солдаты. Фото: росСМИ

По меньшей мере 122 гражданина Туркменистана были завербованы Россией для участия в войне против Украины только за первые шесть месяцев 2025 года. Несмотря на попытки властей Туркменистана противодействовать российской вербовочной кампании, Москва продолжает привлекать туркменских граждан в свои штурмовые подразделения.

Об этом говорится в публикации проекта для добровольной сдачи российских военных в плен "Хочу жить".

Хотя количество выявленных наемников из Туркменистана остается самым низким среди стран Центральной Азии, с 2023 года темпы их набора постоянно растут.

Основными приманками для вербованных остаются российское гражданство и обещания денежных выплат. Кремль предлагает паспорта тем, кто соглашается подписать контракт и отправиться на фронт.

Перечень граждан Туркменистана, подписавших контракт. Фото: скриншот

Однако, как подчеркивают авторы списка, большинство наемников не имеют шансов воспользоваться ни деньгами, ни так называемыми "привилегиями" российского паспорта. Все они отправляются в штурмовые подразделения и первыми попадают под удары в так называемых "мясных штурмах".

Туркмены, подписавшие контракт. Фото: скриншот

Отмечается, что командование российских войск равнодушно к большим потерям среди личного состава, а иностранных наемников из Центральной Азии рассматривает как расходный материал. Им не отводят ролей в тыловых частях, штабах или даже на блокпостах.

Украина призывает правительства всех стран, чьи граждане попадают в поле зрения российских вербовщиков, а также международное сообщество - сделать максимум для остановки этой практики. МИД Украины также обращается к иностранцам с просьбой любыми способами избегать попадания в ряды российской армии, а тем, кого уже отправили на фронт, советует обращаться к проекту "Хочу жить".

Напомним, в прошлом году, в 2024 году, сообщалось, что Россия вербует в свою армию наемников по меньшей мере из 21 страны.

В апреле разведка Великобритании объяснила, как происходит вербовка граждан разных стран в ряды российской армии.

Между тем на некоторых участках фронта российские военные начали бунтовать и даже жечь собственную военную технику.