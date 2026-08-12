Туреччина чекає дозволу США на передачу касетних боєприпасів Україні

Український військовий. Фото: 38 ОБрМП імені гетьмана Петра Сагайдачного

Туреччина планує передати Україні свої запаси американських касетних боєприпасів, включаючи ракети для ATACMS, M26 та артилерійські снаряди 203-го калібру. Анкара планує провести власну модернізацію.

Про це повідомляє Human Rights Watch, передає Новини.LIVE.

Передача Україні касетних боєприпасів

Туреччина направила США запит на дозвіл "ретрансляції" в Україну великої партії касетних боєприпасів, ракет та артилерійських снарядів, які виготовлялися або закуповувалися за американськими ліцензіями 1987 року.

Запропонований пакет оборонної допомоги оцінюється у 256 мільйонів доларів. Він включає продаж усіх турецьких запасів із 12 пускових установок M270, а також трьох видів боєприпасів:

70 балістичних ракет M39 ATACMS;

2524 ракети M26 для систем реактивного вогню;

47 000 артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм.

Усього йдеться про передачу понад 10 мільйонів окремих вибухових елементів.

Читайте також:

Згідно з офіційним листом Державного департаменту США до Конгресу від 6 серпня 2026 року, американська сторона готова дати дозвіл на цю процедуру. У документі зазначається, що Туреччина прагне розвантажити склади від застарілого озброєння задля накопичення ресурсів на власну модернізацію.

"Україна прагне придбати ці системи для посилення своїх наступальних та оборонних можливостей вогневої підтримки, оскільки вона протистоїть російському вторгненню. Україна вже має боєприпаси такого ж або по суті подібного типу", — каже чиновник Державного департаменту.

Водночас правозахисники висловлюють серйозне занепокоєння щодо цієї угоди.

"Скидання застарілих касетних боєприпасів у зону конфлікту створює гуманітарну відповідальність для цивільного населення, яку можна трагічно передбачити. Вплив на цивільне населення цих більш ніж 30-річних неточних та ненадійних боєприпасів спонукав 112 країн заборонити цю зброю, приєднавшись до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси", — каже заступниця директора HRW у Вашингтоні Ніколь Віддерсхайм.

Попри чинну в США заборону на експорт касетних боєприпасів, американське законодавство передбачає можливість для президента зробити виняток, якщо він визнає таку передачу критично важливою для національної безпеки.

Водночас Конгрес може переглянути це рішення та заблокувати постачання, ухваливши відповідну резолюцію.

"Ці типи касетних боєприпасів сумнозвісні тим, що вони не вражають цілі та завдають шкоди цивільному населенню. Їх ніколи не слід використовувати. Конгрес все ще може вжити заходів, щоб зупинити цю недалекоглядну та небезпечну передачу", — додала Віддерсхайм.

Як писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що скорочення американських запасів боєприпасів пов’язане з масштабною військовою допомогою Україні за часів Джо Байдена. За його словами, попередня адміністрація передала Києву озброєння на близько 300 млрд доларів.

А за інформацією The Atlantic, США поки не готові передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. У Республіканській партії причиною називають страх перед Києвом, який здатен здешевити та оптимізувати виробництво краще за американські заводи.