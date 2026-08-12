Турция ожидает разрешения США на передачу кассетных боеприпасов Украине

Украинский военнослужащий. Фото: 38-я обрМП имени гетмана Петра Сагайдачного

Турция планирует передать Украине свои запасы американских кассетных боеприпасов, включая ракеты для ATACMS, M26 и артиллерийские снаряды 203-го калибра. Анкара планирует провести собственную модернизацию.

Об этом сообщает Human Rights Watch, передает Новини.LIVE.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Турция направила США запрос на разрешение "ретрансляции" в Украину крупной партии кассетных боеприпасов, ракет и артиллерийских снарядов, которые производились или закупались по американским лицензиям 1987 года.

Предлагаемый пакет оборонной помощи оценивается в 256 миллионов долларов. Он включает продажу всех турецких запасов 12 пусковых установок M270, а также трех видов боеприпасов:

70 баллистических ракет M39 ATACMS;

2524 ракеты M26 для систем реактивного огня;

47 000 артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм.

Всего речь идет о передаче более 10 миллионов отдельных взрывных элементов.

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Согласно официальному письму Государственного департамента США в Конгресс от 6 августа 2026 года, американская сторона готова дать разрешение на эту процедуру. В документе отмечается, что Турция стремится разгрузить склады от устаревшего вооружения с целью накопления ресурсов для собственной модернизации.

"Украина стремится приобрести эти системы для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей огневой поддержки, поскольку она противостоит российскому вторжению. У Украины уже есть боеприпасы такого же или по сути аналогичного типа", — говорит чиновник Государственного департамента.

В то же время правозащитники выражают серьезную озабоченность по поводу этой сделки.

"Сброс устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта создает гуманитарную ответственность перед гражданским населением, трагические последствия которой можно предвидеть. Воздействие на гражданское население этих более чем 30-летних неточных и ненадежных боеприпасов побудило 112 стран запретить это оружие, присоединившись к международной Конвенции о кассетных боеприпасах", — говорит заместитель директора HRW в Вашингтоне Николь Виддерсхайм.

Несмотря на действующий в США запрет на экспорт кассетных боеприпасов, американское законодательство предусматривает возможность для президента сделать исключение, если он сочтёт такую передачу критически важной для национальной безопасности.

В то же время Конгресс может пересмотреть это решение и заблокировать поставки, приняв соответствующую резолюцию.

"Эти типы кассетных боеприпасов печально известны тем, что они не поражают цели и наносят ущерб гражданскому населению. Их никогда не следует использовать. Конгресс все еще может принять меры, чтобы остановить эту недальновидную и опасную передачу", — добавила Виддерсхайм.

Как писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американских запасов боеприпасов связано с масштабной военной помощью Украине во времена Джо Байдена. По его словам, предыдущая администрация передала Киеву вооружение на сумму около 300 млрд долларов.

А по информации The Atlantic, США пока не готовы передавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. В Республиканской партии причиной называют страх перед Киевом, который способен удешевить и оптимизировать производство лучше, чем американские заводы.