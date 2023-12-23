Туреччина заявила про загибель 12 солдатів та почала військову операцію в Іраку
Дванадцять турецьких солдатів були вбиті за останні два дні в зіткненнях з бойовиками Робітничої партії Курдистану. Сутички відбувалися на півночі Іраку.
Про це звітує міністерство оборони Туреччини, повідомляє Reuters.
Війська Туреччина завдали удару по бойовиках
Військові завдали повітряних ударів по об’єктах РПК, "нейтралізувавши" щонайменше 13 бойовиків цієї організації у суботу під час зіткнень.
Туреччина зазвичай використовує термін "нейтралізований" для позначення вбитих. У міністерстві також повідомили, що в п'ятницю було вбито сім бойовиків.
Діяльність РПК в Туреччині
Робоча партія Курдистану, визнана Туреччиною, Сполученими Штатами та Європейським Союзом терористичною групою, підняла зброю проти турецької держави в 1984 році.
Туреччина регулярно завдає авіаударів у сусідньому Іраку в рамках свого наступу проти бойовиків РПК, які базуються там.
Раніше ми повідомляли, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав Угорщину. Під час візиту до Будапешта прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував йому коня.
Читайте Новини.LIVE!