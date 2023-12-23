Туреччина заявила про загибель 12 солдатів та почала військову операцію в Іраку

Турецькій військові у Курдистані. Фото: Rudaw

Дванадцять турецьких солдатів були вбиті за останні два дні в зіткненнях з бойовиками Робітничої партії Курдистану. Сутички відбувалися на півночі Іраку.

Про це звітує міністерство оборони Туреччини, повідомляє Reuters.

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Війська Туреччина завдали удару по бойовиках

Військові завдали повітряних ударів по об’єктах РПК, "нейтралізувавши" щонайменше 13 бойовиків цієї організації у суботу під час зіткнень.

Туреччина зазвичай використовує термін "нейтралізований" для позначення вбитих. У міністерстві також повідомили, що в п'ятницю було вбито сім бойовиків.

Діяльність РПК в Туреччині

Робоча партія Курдистану, визнана Туреччиною, Сполученими Штатами та Європейським Союзом терористичною групою, підняла зброю проти турецької держави в 1984 році.

Туреччина регулярно завдає авіаударів у сусідньому Іраку в рамках свого наступу проти бойовиків РПК, які базуються там.

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