Турция заявила о гибели 12 солдат и начала военную операцию в Ираке

Турецкие военные в Курдистане. Фото: Rudaw

Двенадцать турецких солдат были убиты за последние два дня в столкновениях с боевиками Рабочей партии Курдистана. Схватки происходили на севере Ирака.

Об этом отчитывается министерство обороны Турции, сообщает Reuters.

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Военные нанесли воздушные удары по объектам РПК, "нейтрализовав" по меньшей мере 13 боевиков этой организации в субботу во время столкновений.

Турция обычно использует термин "нейтрализованный" для обозначения убитых. В министерстве также сообщили, что в пятницу были убиты семь боевиков.

Деятельность РПК в Турции

Рабочая партия Курдистана, признанная Турцией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом террористической группой, подняла оружие против турецкого государства в 1984 году.

Турция регулярно наносит авиаудары в соседнем Ираке в рамках своего наступления против базирующихся там боевиков РПК.

Ранее мы сообщали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Венгрию. Во время визита в Будапешт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил ему коня.