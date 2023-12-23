Турция заявила о гибели 12 солдат и начала военную операцию в Ираке
Двенадцать турецких солдат были убиты за последние два дня в столкновениях с боевиками Рабочей партии Курдистана. Схватки происходили на севере Ирака.
Об этом отчитывается министерство обороны Турции, сообщает Reuters.
Войска Турции нанесли удар по боевикам
Военные нанесли воздушные удары по объектам РПК, "нейтрализовав" по меньшей мере 13 боевиков этой организации в субботу во время столкновений.
Турция обычно использует термин "нейтрализованный" для обозначения убитых. В министерстве также сообщили, что в пятницу были убиты семь боевиков.
Деятельность РПК в Турции
Рабочая партия Курдистана, признанная Турцией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом террористической группой, подняла оружие против турецкого государства в 1984 году.
Турция регулярно наносит авиаудары в соседнем Ираке в рамках своего наступления против базирующихся там боевиков РПК.
Ранее мы сообщали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Венгрию. Во время визита в Будапешт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил ему коня.
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