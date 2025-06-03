У МЗС Туреччини назвали другий раунд переговорів між Україною та РФ конструктивним

Переговори України та РФ у Стамбулі 2 червня. Фото: МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прокоментував другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він назвав переговори конструктивними та результативними.

Про це Хакан Фідан написав у соцмережі X.

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Турецький міністр зазначив, що сторони досягли прогресу у раніше узгоджених питаннях, зокрема у сфері гуманітарних обмінів. Було досягнуто домовленостей щодо розширення категорій та збільшення кількості обмінів.

Крім того, відбувся "обмін меморандумами", і триває підготовка до зустрічі лідерів обох країн.

"Сторони обмінялися меморандумами, що відображають їхні погляди на припинення вогню та мир. Вони визнали за доцільне розпочати роботу на технічному рівні над цими текстами найближчими днями", — написав міністр закордонних справ Туреччини.

Він подякував двом країнам за їхню довіру до Туреччини під час цього історичного процесу.

Нагадаємо, 2 червня російська та українська делегація провели у Стамбулі переговори щодо миру. Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.

Треба зазначити, що у період з 23 по 25 травня після попередніх переговорів у Стамбулі Україна змогла звільнити з російського полону тисячу своїх захисників.