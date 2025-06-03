В МИД Турции назвали второй раунд переговоров между Украиной и РФ конструктивным

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле 2 июня. Фото: МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он назвал переговоры конструктивными и результативными.

Об этом Хакан Фидан написал в соцсети X.

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Турецкий министр отметил, что стороны достигли прогресса в ранее согласованных вопросах, в частности в сфере гуманитарных обменов. Были достигнуты договоренности по расширению категорий и увеличению количества обменов.

Кроме того, состоялся "обмен меморандумами", и идет подготовка к встрече лидеров обеих стран.

"Стороны обменялись меморандумами, отражающими их взгляды на прекращение огня и мир. Они сочли целесообразным начать работу на техническом уровне над этими текстами в ближайшие дни", — написал министр иностранных дел Турции.

Он поблагодарил две страны за их доверие к Турции во время этого исторического процесса.

Напомним, 2 июня российская и украинская делегация провели в Стамбуле переговоры по миру. Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.

Надо отметить, что в период с 23 по 25 мая после предварительных переговоров в Стамбуле Украина смогла освободить из российского плена тысячу своих защитников.