В МИД Турции назвали второй раунд переговоров между Украиной и РФ конструктивным

Турция оценила переговоры Украины и РФ — какая реакция
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он назвал переговоры конструктивными и результативными.
Об этом Хакан Фидан написал в соцсети X.
Какие положительные моменты переговоров
Турецкий министр отметил, что стороны достигли прогресса в ранее согласованных вопросах, в частности в сфере гуманитарных обменов. Были достигнуты договоренности по расширению категорий и увеличению количества обменов.
Кроме того, состоялся "обмен меморандумами", и идет подготовка к встрече лидеров обеих стран.
"Стороны обменялись меморандумами, отражающими их взгляды на прекращение огня и мир. Они сочли целесообразным начать работу на техническом уровне над этими текстами в ближайшие дни", — написал министр иностранных дел Турции.
Он поблагодарил две страны за их доверие к Турции во время этого исторического процесса.
Напомним, 2 июня российская и украинская делегация провели в Стамбуле переговоры по миру. Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.
Надо отметить, что в период с 23 по 25 мая после предварительных переговоров в Стамбуле Украина смогла освободить из российского плена тысячу своих защитников.
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