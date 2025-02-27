Миротворці в Україні — Туреччина готова відправити свої війська, але є одна умова

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Bloomberg

Туреччина висловила готовність направити своїх військових для участі у потенційній миротворчій місії в Україні, яка наразі активно обговорюється європейськими державами. Але з деякими умовами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

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За інформацією ЗМІ, питання можливої участі турецьких військових у миротворчій місії обговорювалося під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.

Цю тему також порушували під час переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який нещодавно теж відвідував Туреччину.

За словами джерел агентства, Анкара готова долучитися до миротворчої місії лише за умови повноцінної участі у всіх консультаціях і процесах її формування.

Нагадаємо, 18 лютого Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. В Анкарі заявили, що не заперечуватимуть вступу України до НАТО.