Голова МЗС Туреччини заявив про повну підтримку суверенітету України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Reuters

Голова Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв участь в онлайн-зустрічі "Коаліції охочих" з питань України. Він представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє агенція Анадолу.

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Хакан Фідан зазначив, що Туреччина готова сприяти моніторингу 30-денного припинення вогню, якщо РФ на це припинення погодиться.

"Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено", — заявив Фідан.

Очільник МЗС Туреччини ще раз підкреслив, що його країна непохитно підтримує позицію підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Раніше повідомлялось, що після зустрічі у Києві представників "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву. В ній йдеться про заклик до РФ про припинення вогню на 30 діб.

Крім того, Зеленський відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. За його словами, Україна не отримувала офіційної пропозиції з приводу цього.