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Турция готова мониторить режим прекращения огня на 30 дней

11 мая 2025 00:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Глава МИД Турции заявил о полной поддержке суверенитета Украины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече "Коалиции желающих" по вопросам Украины. Он представлял на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

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Хакан Фидан отметил, что Турция готова способствовать мониторингу 30-дневного прекращения огня, если РФ на это прекращение согласится.

"Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен", — заявил Фидан.

Глава МИД Турции еще раз подчеркнул, что его страна непоколебимо поддерживает позицию поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее сообщалось, что после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление. В нем говорится о призыве к РФ о прекращении огня на 30 суток.

Кроме того, Зеленский ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. По его словам, Украина не получала официального предложения по поводу этого.

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