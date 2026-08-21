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Головна Новини дня Турчинов назвав війну РФ проти України тотальною війною на знищення

Турчинов назвав війну РФ проти України тотальною війною на знищення

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 14:36
Турчинов заявив, що війна РФ проти України - це тотальною війна на знищення
Олександр Турчинов на під час заходу "35 років відновлення незалежності: єдність навколо прапора". Фото: кадр із відео

Колишній голова Верховної Ради та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, заявив, що Росія веде тотальну війну на знищення проти України. Він висловив ці думки під час заходу "35 років відновлення незалежності: єдність навколо прапора", закликавши українців об’єднатися заради перемоги. Захід відбувся у п’ятницю, 21 серпня.

Турчинов висловив ці думки у ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Турчинов закликав до єдності

Олександр Турчинов зробив цю заяву під час заходу "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", який організував Фонд Арсенія Яценюка.

На думку колишнього голови Верховної Ради, Україна має об’єднатися перед обличчям російської агресії.

"Лише єдність — лише єдність країни та нації — дозволить нам чинити опір і перемогти", — заявив Турчинов.

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Він також охарактеризував війну Росії проти України як тотальну війну на знищення.

Зокрема Новини.LIVE писали, що втрати України від повномасштабної війни з Росією можуть сягнути щонайменше 2 трильйонів доларів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак, вважає, що нинішня оцінка у 90 мільярдів доларів — яка ґрунтується виключно на знищеному житлі — є значно заниженою, оскільки слід також враховувати руйнування інфраструктури, екологічні збитки та втрати бізнесу.

Новини.LIVE інформували, що Росія продовжує систематично атакувати Україну. Під час останнього повітряного удару, який триває з вечора 20 серпня, російські війська запустили 135 безпілотників різних типів з території Росії та окупованих регіонів. Українські сили оборони збили 107 ворожих безпілотників. Водночас 27 ворожих ударних безпілотників встигли завдати ударів по 16 об’єктах. Крім того, у трьох місцях було виявлено уламки збитих повітряних цілей.

Верховна Рада війна війна в Україні День прапора України День Незалежності України 2026
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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