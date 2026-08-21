Турчинов заявил, что война РФ против Украины — это тотальная война на уничтожение

Александр Турчинов во время мероприятия "35 лет восстановления независимости: единство вокруг флага". Фото: кадр из видео

Бывший председатель Верховной Рады и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Россия ведет тотальную войну на уничтожение против Украины. Он высказал эти мысли во время мероприятия "35 лет восстановления независимости: единство вокруг флага", призвав украинцев объединиться ради победы. Мероприятие состоялось в пятницу, 21 августа.

Турчинов высказал эти мысли в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Турчинов призвал к единству

Александр Турчинов сделал это заявление во время мероприятия "35 лет восстановленной независимости. Единство вокруг флага", организованного Фондом Арсения Яценюка.

По мнению бывшего председателя Верховной Рады, Украина должна объединиться перед лицом российской агрессии.

"Только единство — только единство страны и нации — позволит нам сопротивляться и победить", — заявил Турчинов.

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Он также охарактеризовал войну России против Украины как тотальную войну на уничтожение.

В частности, Новини.LIVE писали, что потери Украины от полномасштабной войны с Россией могут составить не менее 2 триллионов долларов. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что нынешняя оценка в 90 миллиардов долларов — основанная исключительно на уничтоженном жилье — значительно занижена, поскольку следует также учитывать разрушение инфраструктуры, экологический ущерб и потери бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает систематически атаковать Украину. Во время последнего воздушного удара, продолжающегося с вечера 20 августа, российские войска запустили 135 беспилотников различных типов с территории России и оккупированных регионов. Украинские силы обороны сбили 107 вражеских беспилотников. При этом 27 вражеских ударных беспилотников успели нанести удары по 16 объектам. Кроме того, в трех местах были обнаружены обломки сбитых воздушных целей.