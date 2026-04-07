Головна Новини дня ТЦК відмовив у відстрочці для догляду за інвалідом: рішення суду

ТЦК відмовив у відстрочці для догляду за інвалідом: рішення суду

Дата публікації: 7 квітня 2026 03:32
ТЦК відмовив у відстрочці для догляду за інвалідом: рішення суду
Працівниик ТЦК. Фото: Четверта влада

Чоловік, який здійснює догляд за батьком з інвалідністю, домігся в суді перегляду рішення територіального центру комплектування. про відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Суд частково задовольнив його позов і зобов’язав відповідну комісію повторно розглянути заяву.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у вироку суду. 

Деталі справи

Позивач зазначив, що є єдиною особою, яка доглядає за непрацездатним батьком, і надав документи, що підтверджують інвалідність родича. Втім, у ТЦК відмовили, аргументуючи це тим, що чоловік не довів відсутність інших членів сім'ї, які могли б здійснювати догляд.

На підставі цього комісія вирішила, що він підлягає мобілізації на загальних умовах.

Не погодившись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду. У матеріалах справи вказано, що ТЦК не перевірив інформацію через державні реєстри, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів №560.

Читайте також:

Рішення суду

Після вивчення обставин суд дійшов висновку, що відмова була неправомірною. Зокрема, суддя зазначив, що навіть за відсутності частини документів позивач мав право їх додатково подати.

У результаті суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву з урахуванням встановлених обставин. Крім того, на користь позивача стягнули судовий збір у розмірі 968 гривень 96 копійок.

Водночас суд не визнав дії чи бездіяльність ТЦК повністю незаконними. Рішення фактично відновлює право чоловіка на належний розгляд питання щодо відстрочки від мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Івано-Франківщині суд скасував 17 тис. штрафу від ТЦК. Рішення чоловік оскаржив, заявлявлючи, що не отримував повістки.

Також ми писали, що на Полтавщині судили чоловіка за відмову від бойової повістки. Він отримав іспитовий строк тривалістю один рік.

відстрочка ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
