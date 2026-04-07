ТЦК відмовив у відстрочці для догляду за інвалідом: рішення суду

Чоловік, який здійснює догляд за батьком з інвалідністю, домігся в суді перегляду рішення територіального центру комплектування. про відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Суд частково задовольнив його позов і зобов’язав відповідну комісію повторно розглянути заяву.

Деталі справи

Позивач зазначив, що є єдиною особою, яка доглядає за непрацездатним батьком, і надав документи, що підтверджують інвалідність родича. Втім, у ТЦК відмовили, аргументуючи це тим, що чоловік не довів відсутність інших членів сім'ї, які могли б здійснювати догляд.

На підставі цього комісія вирішила, що він підлягає мобілізації на загальних умовах.

Не погодившись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду. У матеріалах справи вказано, що ТЦК не перевірив інформацію через державні реєстри, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів №560.

Рішення суду

Після вивчення обставин суд дійшов висновку, що відмова була неправомірною. Зокрема, суддя зазначив, що навіть за відсутності частини документів позивач мав право їх додатково подати.

У результаті суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву з урахуванням встановлених обставин. Крім того, на користь позивача стягнули судовий збір у розмірі 968 гривень 96 копійок.

Водночас суд не визнав дії чи бездіяльність ТЦК повністю незаконними. Рішення фактично відновлює право чоловіка на належний розгляд питання щодо відстрочки від мобілізації.

