Главная Новости дня ТЦК отказал в отсрочке для ухода за инвалидом: решение суда

Дата публикации 7 апреля 2026 03:32
Работник ТЦК. Фото: Четвертая власть

Мужчина, осуществляющий уход за отцом с инвалидностью, добился в суде пересмотра решения территориального центра комплектования. об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации. Суд частично удовлетворил его иск и обязал соответствующую комиссию повторно рассмотреть заявление.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Истец отметил, что является единственным лицом, ухаживающим за нетрудоспособным отцом, и предоставил документы, подтверждающие инвалидность родственника. Впрочем, в ТЦК отказали, аргументируя это тем, что мужчина не доказал отсутствие других членов семьи, которые могли бы осуществлять уход.

На основании этого комиссия решила, что он подлежит мобилизации на общих условиях.

Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд. В материалах дела указано, что ТЦК не проверил информацию через государственные реестры, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №560.

Решение суда

После изучения обстоятельств суд пришел к выводу, что отказ был неправомерным. В частности, судья отметил, что даже при отсутствии части документов истец имел право их дополнительно подать.

В результате суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление с учетом установленных обстоятельств. Кроме того, в пользу истца взыскали судебный сбор в размере 968 гривен 96 копеек.

В то же время суд не признал действия или бездействие ТЦК полностью незаконными. Решение фактически восстанавливает право мужчины на надлежащее рассмотрение вопроса об отсрочке от мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области суд отменил 17 тыс. штрафа от ТЦК. Решение мужчина обжаловал, заявляя, что не получал повестки.

Также мы писали, что на Полтавщине судили мужчину за отказ от боевой повестки. Он получил испытательный срок продолжительностью один год.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
