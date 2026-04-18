ТЦК у Чернівцях виписали штрафи буковинцю: чи допоміг суд

Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП.

У Чернівцях пройшли судові засідання щодо того, що ТЦК виписав чоловіку штрафи, але не попередив його про це і ухвалив рішення без присутності військовозобов'язаного. Суд поставив крапку у цій справі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, з позовом на ТЦК звернувся сам військовозобов’язаний. Він оскаржив дії військкомату, який 3 жовтня 2025 року виніс щодо нього дві окремі постанови: першу — через порушення правил військового обліку після зміни місця проживання і неприбуття до ТЦК, другу — за неявку на повторну ВЛК.

Під час розгляду справи чоловік пояснив, що дізнався про ці рішення випадково у березні 2026 року. Зокрема, Державна виконавча служба відкрила виконавчі провадження та наклала арешт на його банківські рахунки. Чоловік наголосив, що не отримував жодних повідомлень про розгляд справи, як і копій відповідних постанов від ТЦК.

Крім того, позивач зазначив, що раніше вже був притягнутий до відповідальності за подібні порушення та сплатив накладені штрафи. Також він додав, що жодних повісток або викликів для проходження військово-лікарської комісії йому не надходило.

Рішення суду

Районний суд Чернівців врахував, що у ТЦК не надали жодних підтверджень того, що чоловіка належним чином повідомили про дату, час і місце розгляду справ. Таким чином, громадянин не мав можливості захистити себе та спростувати висунуті обвинувачення. Також суд звернув увагу, що раніше військовозобов’язаний уже сплатив штрафи за аналогічні порушення.

Крім того, суд ухвалив стягнути з військкомату на користь позивача частину судового збору — понад 500 гривень, а також 4 тисячі гривень витрат на правничу допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляє, що у Рівному мобілізували студента, який мав відстрочку. Для того, щоб захистити свої права, чоловік звернувся до суду, і судді стали на сторону студента.

Також ми писали, що у Харкові ТЦК мобілізували працівника виправної колонії, хоча він офіційно мав бронь від мобілізації. Суд у свою чергу став на користь чоловіка, визнавши дії ТЦК незаконними.