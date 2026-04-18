Главная Новости дня ТЦК в Черновцах выписали штрафы буковинцу: помог ли суд

Дата публикации 18 апреля 2026 03:32
Военнообязанный с работником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Черновцах прошли судебные заседания относительно того, что ТЦК выписал мужчине штрафы, но не предупредил его об этом и принял решение без присутствия военнообязанного. Суд поставил точку в этом деле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, с иском на ТЦК обратился сам военнообязанный. Он обжаловал действия военкомата, который 3 октября 2025 года вынес в отношении него два отдельных постановления: первое — из-за нарушения правил воинского учета после смены места жительства и неприбытия в ТЦК, второе — за неявку на повторную ВВК.

При рассмотрении дела мужчина объяснил, что узнал об этих решениях случайно в марте 2026 года. В частности, Государственная исполнительная служба открыла исполнительные производства и наложила арест на его банковские счета. Мужчина отметил, что не получал никаких сообщений о рассмотрении дела, как и копий соответствующих постановлений от ТЦК.

Кроме того, истец отметил, что ранее уже был привлечен к ответственности за подобные нарушения и оплатил наложенные штрафы. Также он добавил, что никаких повесток или вызовов для прохождения военно-врачебной комиссии ему не поступало.

Решение суда

Районный суд Черновцов учел, что в ТЦК не предоставили никаких подтверждений того, что мужчину должным образом уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дел. Таким образом, гражданин не имел возможности защитить себя и опровергнуть выдвинутые обвинения. Также суд обратил внимание, что ранее военнообязанный уже оплатил штрафы за аналогичные нарушения.

Кроме того, суд постановил взыскать с военкомата в пользу истца часть судебного сбора — более 500 гривен, а также 4 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
Реклама

