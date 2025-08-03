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Головна Новини дня ТЦК оштрафувала чоловіка, але суд скасував штраф — яка причина

ТЦК оштрафувала чоловіка, але суд скасував штраф — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 03:32
Суд задовольнив позов чоловіка, якого оштрафувала ТЦК у Києві
Суд Дарницького району Києва. Фото: dr.ki.court.gov.ua

Дарницький районний суд міста Києва ухвалив заочне рішення про повернення громадянинові 17 тисяч гривень, сплачених як штраф за порушення правил військового обліку в особливий період. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясував суд, Дарницький ТЦК наклав штраф на громадянина за те, що той після досягнення 27 років не став на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання. Громадянин добровільно сплатив штраф, проте оскаржив штраф у суді. Суд скасував постанову, що дало підставу для повернення сплачених коштів.

Попри це, громадянину не повернули кошти, через що він звернувся до суду з окремим позовом проти Дарницького районного ТЦК, а також Головного управління Державної казначейської служби України.

Рішення суду

Суд встановив, що після скасування штрафу орган державної влади зобов'язаний був повернути сплачені кошти відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України. Оскільки такі кошти утримуються в Державному бюджеті без достатніх правових підстав, їхнє не повернення є незаконним.

Суд також підкреслив, що відмова Казначейства у поверненні штрафу на підставі відсутності подання ТЦК на повернення коштів не позбавляє громадянина права на судовий захист.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Хмельницькій області чоловік напав на працівника ТЦК та зламав йому ніс. За скоєне громадянина позбавили волі на три роки.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі судили громадянина України, який добровільно воював у складі армії РФ проти ЗСУ.

Київ суд штрафи військовий облік ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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