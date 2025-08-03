Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ТЦК оштрафовала мужчину, но суд отменил штраф — какая причина

ТЦК оштрафовала мужчину, но суд отменил штраф — какая причина

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 03:32
Суд задовольнив позов чоловіка, якого оштрафувала ТЦК у Києві
Суд Дарницкого района Киева. Фото: dr.ki.court.gov.ua

Дарницкий районный суд города Киева принял заочное решение о возвращении гражданину 17 тысяч гривен, уплаченных в качестве штрафа за нарушение правил воинского учета в особый период.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Как выяснил суд, Дарницкий ТЦК наложил штраф на гражданина за то, что тот по достижении 27 лет не стал на воинский учет по зарегистрированному месту жительства. Гражданин добровольно уплатил штраф, однако обжаловал штраф в суде. Суд отменил постановление, что дало основание для возврата уплаченных средств.

Несмотря на это, гражданину не вернули средства, из-за чего он обратился в суд с отдельным иском против Дарницкого районного ТЦК, а также Главного управления Государственной казначейской службы Украины.

Решение суда

Суд установил, что после отмены штрафа орган государственной власти обязан был вернуть уплаченные средства в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины. Поскольку такие средства содержатся в Государственном бюджете без достаточных правовых оснований, их невозвращение является незаконным.

Суд также подчеркнул, что отказ Казначейства в возврате штрафа на основании отсутствия представления ТЦК на возврат средств не лишает гражданина права на судебную защиту.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницкой области мужчина напал на работника ТЦК и сломал ему нос. За содеянное гражданина лишили свободы на три года.

Также мы сообщали, что в Днепре судили гражданина Украины, который добровольно воевал в составе армии РФ против ВСУ.

Киев суд штрафы военный учет ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации