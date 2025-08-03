Суд задовольнив позов чоловіка, якого оштрафувала ТЦК у Києві

Суд Дарницкого района Киева. Фото: dr.ki.court.gov.ua

Дарницкий районный суд города Киева принял заочное решение о возвращении гражданину 17 тысяч гривен, уплаченных в качестве штрафа за нарушение правил воинского учета в особый период.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснил суд, Дарницкий ТЦК наложил штраф на гражданина за то, что тот по достижении 27 лет не стал на воинский учет по зарегистрированному месту жительства. Гражданин добровольно уплатил штраф, однако обжаловал штраф в суде. Суд отменил постановление, что дало основание для возврата уплаченных средств.

Несмотря на это, гражданину не вернули средства, из-за чего он обратился в суд с отдельным иском против Дарницкого районного ТЦК, а также Главного управления Государственной казначейской службы Украины.

Решение суда

Суд установил, что после отмены штрафа орган государственной власти обязан был вернуть уплаченные средства в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины. Поскольку такие средства содержатся в Государственном бюджете без достаточных правовых оснований, их невозвращение является незаконным.

Суд также подчеркнул, что отказ Казначейства в возврате штрафа на основании отсутствия представления ТЦК на возврат средств не лишает гражданина права на судебную защиту.

Напомним, недавно мы писали, что в Хмельницкой области мужчина напал на работника ТЦК и сломал ему нос. За содеянное гражданина лишили свободы на три года.

Также мы сообщали, что в Днепре судили гражданина Украины, который добровольно воевал в составе армии РФ против ВСУ.