ЦВК відкрила доступ до інформації про вибори — подробиці

ЦВК відновила доступ до інформації щодо виборів
Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори на своєму сайті. Також там відновлюють роботу Державного реєстру виборців.
Про це повідомив рух "ЧЕСНО" з посиланням на коментар заступника голови ЦВК Сергія Дубовика у середу, 5 лютого.
ЦВК відкрила доступ до інформації
"На сайті ЦВК у січні 2025 року відновили доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів, склади виборчих комісій", — йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ці дані були закриті з міркувань безпеки. Також зараз Комісія завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців.
Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна має провести вибори до кінця цього року у разі припинення вогню.
А пані посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що наразі такого запиту не надходило.
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