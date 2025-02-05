ЦВК відкрила доступ до інформації про вибори — подробиці

Голосування. Ілюстративне фото: varta1

Центральна виборча комісія відновила доступ до інформації про вибори на своєму сайті. Також там відновлюють роботу Державного реєстру виборців.

Про це повідомив рух "ЧЕСНО" з посиланням на коментар заступника голови ЦВК Сергія Дубовика у середу, 5 лютого.

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Скриншот з сайту ЦВК

ЦВК відкрила доступ до інформації

"На сайті ЦВК у січні 2025 року відновили доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів, склади виборчих комісій", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ці дані були закриті з міркувань безпеки. Також зараз Комісія завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців.

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна має провести вибори до кінця цього року у разі припинення вогню.

А пані посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що наразі такого запиту не надходило.