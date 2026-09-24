ЦРУ попередило про атаку РФ дронами на низку країн Європи

Роійський військовим запускає дрон "Гербера". Фото: росЗМІ

ЦРУ попередило уряди Іспанії, Франції та Італії про можливу операцію Росії із застосуванням безпілотників, які можуть запускати з моря. За даними El Mundo, розвідка США передала європейським урядам відповідну інформацію після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це повідомляє El Mundo, інформує Новини.LIVE.

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ЦРУ попередило про можливу атаку РФ на країни Середземномор’я

За інформацією El Mundo, розвідувальні служби США повідомили кілька європейських урядів про можливі плани Кремля щодо нової операції з безпілотниками. Потенційними цілями називають Іспанію, Францію або Італію.

Можливий сценарій російських атак на Європу. Фото: Еl Mundo

За даними джерела, близького до литовського Міністерства оборони, Росія може використати безпілотники "Гербера", які запускатимуть із торговельних суден.

За даними El Mundo, відповідний звіт ЦРУ поширюється серед європейських міністерств закордонних справ. Кілька аналітиків у сфері оборони підтвердили виданню, що їм відомо про цей документ.

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Якою може бути мета можливої операції

За оцінкою співрозмовників El Mundo, можливі атаки не обов’язково мали б призвести до масштабних руйнувань. Йдеться, зокрема, про створення пожеж, пошкодження об’єктів інфраструктури або тимчасове припинення роботи портів чи аеропортів.

Будова російського дрона. Фото: Еl Mundo

Британський аналітик Кір Джайлз вважає, що потенційна мета Росії може полягати не лише у завданні матеріальної шкоди. За його словами, Москва може прагнути продемонструвати здатність досягати віддалених від російського кордону районів Європи та перевіряти вразливості країн.

El Mundo також пов’язує можливу операцію з ширшою кампанією російських диверсій у Європі. За оцінками джерел видання, серед її цілей можуть бути послаблення підтримки України, створення розбіжностей між союзниками та посилення занепокоєння серед європейського населення.

Попередження з’явилося після візиту Реткліффа до Москви

За даними El Mundo, Литва та інші країни отримали інформацію про можливу операцію невдовзі після поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

Характеристики російського дрона "Гербера". Фото: Еl Mundo

Американський посадовець відвідав Росію для переговорів із представниками російської влади та спецслужб.

Окремо El Mundo звертає увагу на те, що у 2027 році в Іспанії, Франції та Італії відбудуться виборчі кампанії. На думку співрозмовників видання, можливе посилення напруженості могло б мати не лише безпекові, а й політичні наслідки.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннона в Ірландії. За даними двох джерел Reuters, знайомих із ситуацією, вони поспілкувалися під час дозаправки літаків.

Також Новини.LIVE писав, що під час таємного візиту до Москви директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував провести тристоронній саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За даними Axios, метою зустрічі мало стати припинення війни та відновлення переговорів за посередництва США.